Asta ar fi BOMBA SECOLULUI in Romania! Un om cu avere de 4 miliarde de euro O VREA PE DINAMO! Cine vine sa salveze clubul

Negoita negociaza cu englezii, dar salvarea lui Dinamo poate veni din Est.

Nu de la rusi, ci din Ucraina. Patronul miliardar al lui Dinamo Kiev, Surkis e interesat de Dinamo Bucuresti!

Surkis de la Dinamo Kiev are o avere de 4 miliarde. Negoita cere 5 milioane pe Dinamo. Cernat a fost campion cu Dinamo si la Bucuresti si la Kiev. 8 ani a jucat Cernat pentru Dinamo Kiev si ar putea fi cooptat in conducerea noului Dinamo.

"M-as bucura pentru ca ar fi pacat ca cei de la Dinamo sa dispara! Au bani (Dinamo Kiev), au pentru ca e un club mare si puternic si joaca an de an in Europa!" spune Florin Cernat.

"In Romania mereu se vechiculeaza investitori din India, China, Dinamo si n echipe" spune sceptic Adi Popa.