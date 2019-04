Anamaria Prodan, interviu FABULOS in presa din Spania! Un cotidian celebru a venit in Romania! "Cand negociezi cu barbati si esti inteligenta si frumoasa, 60% din treaba este rezolvata"

Cotidianul AS a realizat un interviu cu Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a aparut si in presa din Spania, dupa ce cotidianul AS a realizat un interviu in Romania cu agenta de jucatori. Aceasta a vorbit despre copilaria ei si cum a ajuns sa lucreze intr-un domeniu dominat de barbati.

"Vin dintr-o familie mare, cu multa influenta in Romania. Nu am stiut ce inseamna sa nu ai bani, am fost crescuta intr-un sistem militar, nu am avut o copilarile normala: cursuri zilnice de pian sau limbi straine. Pentru mine, sa fii pe locul doi, nu inseamna nimic si incerc sa imi cresc copiii cu aceasta gandire. Am facut milioane prin forte proprii, nu am fost ajutata de cineva", a spus Anamaria pentru AS.

Anamaria Prodan: "Nu am prietene femei"

Anamaria a dezvaluit in cadrul interviului ca la inceputul carierei sale a declarat ca va fi cel mai bun impresar din Romania si spune ca intreaga sa viata se invarte in jurul fotbalului.

"In primul meu interviu am promis ca o sa devin cel mai bun impresar din Romania. Oamenii sunt surprinsi, pentru ca sunt femeie, dar este amuzant: cand negociezi cu barbati si esti inteligenta si frumoasa, 60% din treaba este rezolvata. Am intampinat dificultati de toate felurile. Barbatii, in special in Europa, nu pot intelege ca o femeie a facut istorie intr-o lume a barbatilor, dar nu imi pasa si nu imi fac griji din cauza asta. Am fost inconjurata de barbati, gandesc ca ei, poate chiar ma comport ca ei, pot sa lupt ca ei. Nu am prietene femei, pentru ca nu avem subiecte de conversatie, viata mea este despre fotbal", a dezvaluit agenta pentru cotidianul spaniol.

Viseaza la un transfer important

Sotia lui Laurentiu Reghecampf a realizat mai multe transferuri importante cu jucatori de la FCSB. Stanciu si Chipciu au plecat din Romania in Belgia si apoi in Cehia. Anamaria are in plan sa incheie afaceri mult mai importante si sa duca jucatori la PSG, Real Madrid sau Barcelona.

"Probabil, un transfer cu PSG, Barca sau Real Madrid, dar sunt realista si stiu ca nu pot sa pacalesc un club cu un jucator. Nu cunosc o alta femeie care sa faca ce am facut eu. Sunt cunoscuta oriunde in Romania, Belgia sau Cehia, unde am realizat cele mai scumpe transferuri. Am facut istorie, asa cum i-am promis familiei mele: sunt numarul unu si chiar daca o sa mor maine, lumea isi va aminti de mine", a spus Anamaria Prodan.