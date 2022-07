Invitat la "Ora Exactă în Sport", Eugen Neagoe a vorbit despre momentul în care a fost la un pas să ajungă la Steaua București, la începutul anului 1991.

"Am fost foarte aproape, în ianuarie 1991, să joc la Steaua. Chiar am semnat cu ei, dar Universitatea Craiova nu mi-a dat drumul. A trebuit să mă întorc la echipă și am reușit eventul. Jucam la Craiova de vreo cinci ani, antrenor era Sorin Cârțu, avusesem un conflict cu el și de aceea am și fost aproape să ajung la Steaua.

Eu și Basarab Panduru și Dorinel Munteanu cu Mihali. Ei erau la Inter Sibiu, au ajuns odată cu mine la Steaua. Am mers împreună în cantonament, am mers în turneu.. dar cele două cluburi nu s-au înțeles. Și Munteanu cu Mihali s-au întors la Sibiu, iar în vară au plecat la Dinamo", a declarat Eugen Neagoe la PRO ARENA.

În perioada 1986-1993, Eugen Neagoe a evoluat la Universitatea Craiova, cu excepția perioadelor 1987-1988, respectiv 1992-1993, când a fost împrumutat la Electroputere Craiova, respectiv Farul Contanța.

În sezonul 1990-1991, când a fost la un pas să se concretizeze mutarea la Steaua, Universitatea Craiova a câștigat două trofee interne, campionatul și cupa.