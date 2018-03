A venit brazilian, se retrage roman! Cel mai vechi brazilian din fotbalul romanesc va renunta la finalul sezonului, dupa 12 ani in Romania si 9 la aceeasi echipa

Roberto Ayza este cel mai vechi brazilian din fotbalul romanesc. La 36 de ani, acesta a hotarat, insa, sa agate ghetele in cui.

Atacantul Roberto Ayza (36 de ani) joaca de 12 ani in Romania si de 9 la acelasi club - CS Mioveni (Dacia Mioveni inainte).

Sosit in Romania in 2006, acesta a jucat mai intai la Cetate Suceava, Ceahlaul, FC Bihor si Gloria Bistrita. Din 2009, el a semnat cu Mioveni, pentru care joaca si astazi. Ayza a jucat un singur sezon cu Mioveniul in prima liga, dar a mai bifat performante importante, precum eliminarea Stelei din Cupa Romaniei, in stagiunea trecuta.

La 36 de ani, Ayza a hotarat sa agate ghetele in cui. Brazilianul ar fi vrut sa mai apuce un sezon pe prima scena a fotbalului romanesc.

"Motivatia mea zilnica este pasiunea pentru fotbal. Sunt de 9 la Mioveni si mi-a intrat in suflet echipa asta si de aici ma retrag. Mi-as dori sa promovam, dar nu cred ca mai prin eu Liga I. Cea mai frumoasa amintire a carierei mele este promovarea cu Mioveniul, iar pe plan personal cand mi-am intalnit sotia", a spus capitanul Mioveniului, citat de liga2.ro

Din vara, Ayza ar vrea sa urmeze cursurile scolii de antrenori.

Chiar si asa, Laurentiu Rosu spera ca brazilianul sa mai joace macar un sezon.

"E un jucator foarte important pentru noi si sper sa poata rezistat cat mai mult. Daca il ajuta fizicul si nu apar accidentari, eu il sfatuiesc sa continue", a spus si Laurentiu Rosu.