Naționala feminină U19 a României, antrenată de italianul Massimo Pedrazzini (ex-Steaua/FCSB), a participat la cea de-a doua rundă pentru calificarea la Campionatul European din acest an, însă rezultatele castrofale au făcut ca ”tricolorele” să urmeze a evolua în Liga B în viitoarele calificări pentru Euro.

”Repartizată într-o grupă extrem de dificilă cu selecționate de junioare mult mai bine cotate, echipa antrenată de Massimo Pedrazzini nu a reușit să obțină niciun punct.

A pierdut contra Franței, 0-6, împotriva gazdei turneului de calificare, Portugalia, 0-5, și marți, 11 aprilie, în ultimul meci al grupei, a fost 2-4 în partida cu Ungaria.

În urma rezultatelor obținute la acest turneu de calificare, reprezentativa U19 a României va evolua în toamnă în Liga B a viitoarelor calificări pentru EURO 2024”, a explicat FRF pe site-ul oficial.

Lotul României 19 convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini

Portari: Diana Moșanu (ACS Vulpițele Galbene), Reka Tanko (FK Csikszereda Miercurea Ciuc)

Fundași: Simona Sigheartău (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Cristina Botojel (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Andreea Pînzariu (AS FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara), Helga Varo (AS FC Universitatea Cluj), Gyorgyi Toth (ACS Vasas Femina), Tabita Croitoru (ACS Liceenii Topolog)

Mijlocași: Daiana Oneț (AS FC Universitatea Cluj), Anda Jivan, Clara Roșu (ambele Politehnica Timișoara), Aranka Orban, Anita Horvath (ambele ACS Vasas Femina), Daniela Preda (FC Carmen București), Karina Bede (AS FC Universitatea Cluj), Florentina Istrate (Farul Constanța), Florentina Iancu (AS FC Universitatea Cluj)

Atacanți: Mădălina Zanfir (CSM Alexandria), Adina Borodi (AS FC Universitatea Cluj)

Info: FRF