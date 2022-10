Tranziția pozitivă! După 0-12 și 0-8 în primăvară la U17, naționala României antrenată de Massimo Pedrazzini a câștigat acum la U19 cu 8-0

Naționala de junioare a României antrenată de italianul Massimo Pedrazzini se făcea de râs în martie, când pierdea cu 0-12 în fața Norvegiei, 0-8 în fața Serbiei și 1-5 în fața Suediei la Turneul de Elită Under 17, dar a debutat miercuri cu o victorie la scor în turneul de calificare Under 19, 8-0 cu Armenia.

La fete nu există categoria Under 18, astfel că o parte dintre ”tricolorele” U17 din eșecurile 0-12 sau 0-8 s-au regăsit în partida U19 de ieri cu Armenia: Helga Renata Varo, Rebeca Neagu, Ioana Stanca sau Andreea Denysa Pînzariu.

Massimo Pedrazzini, omul bun la toate la clubul lui Gigi Becali

Pedrazzini a devenit cunoscut pentru perioada petrecută la Steaua/FCSB, mai întâi ca antrenor secund (în trei rânduri), apoi ca principal/interimar (tot în trei rânduri), fiind omul bun la toate al patronului Gigi Becali.

Ulterior, tehnicianul italian a lucrat și la Viitorul/Farul lui Gheorghe Hagi, ca director de metodică.

Pentru ce luptă naționala lui Pedrazzini

Naționala feminină U19, antrenată de Massimo Pedrazzini, participă la începutul acestei luni la turneul de calificare din Albania.

Junioarele U19 fac parte din Grupa B, unde vor lupta pentru promovarea în Liga A cu Letonia, Albania și Armenia.

Echipele aflate în Liga B sunt împărțite în trei grupe de câte patru echipe și patru grupe de câte 3, iar câștigătoarele de grupă promovează în Liga A la finalul turneului de calificare, a precizat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Programul meciurilor naționalei feminine Under 19 a României

5 octombrie, ora 13:00: ROMÂNIA WU19 – ARMENIA WU19 8-0

8 octombrie, ora 15:30: ROMÂNIA WU19 – ALBANIA WU19

11 octombrie, ora 15:30: LETONIA WU19 – ROMÂNIA WU19

Lotul convocat de Massimo Pedrazzini pentru turneul de calificare

Portari: Diana Moșanu (ACS Vulpițele Galbene), Reka Tanko (FK Csikszereda Miercurea Ciuc)

Fundași: Simona Sigheartău (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Cristina Botojel (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Andreea Pînzariu (AS FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara), Georgiana Burtea (FC Voluntari), Rebeca Neagu (AS FC Universitatea Cluj), Helga Varo(AS FC Universitatea Cluj), Gyorgyi Toth (ACS Vasas Femina)

Mijlocași: Daiana Oneț (AS FC Universitatea Cluj), Anda Jivan, Clara Roșu (ambele Politehnica Timișoara), Aranka Orban, Anita Horvath (ambele ACS Vasas Femina), Daniela Preda (AFC Fair Play Joc Cinstit), Stancu Ioana (AFC Fair Play Joc Cinstit), Bede Karina (AS FC Universitatea Cluj)

Atacanți: Mădălina Zanfir, Adina Borodi (AS FC Universitatea Cluj)

Foto: frf.ro