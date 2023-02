Federația Română de Fotbal anunță că în perioada 17-19 februarie naționala feminină U19 va disputa două meciuri amicale, contra selecționatei similare a Croatiei, la Osijek.

Tricolorele antrenate de Massimo Pedrazzini se pregătesc pentru turneul de calificare la Campionatul European, în care vor întâlni naționalele Franței, Portugaliei și Ungariei, în perioada 5-11 aprilie 2023 în Portugalia, precizează FRF, care a publicat pe site-ul oficial și lotul convocat de selecționerul care în trecut a pregătit-o inclusiv pe FCSB.

Lotul României Under 19 convocat de Massimo Pedrazzini pentru acțiunea din februarie

Portari: Diana Moșanu (ACS Vulpițele Galbene), Reka Tanko (FK Csikszereda Miercurea Ciuc);

Fundași: Simona Sigheartău (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Cristina Botojel (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Andreea Pînzariu (AS FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara), Georgiana Burtea (FC Voluntari), Helga Varo (AS FC Universitatea Cluj), Gyorgyi Toth (ACS Vasas Femina);

Mijlocași: Daiana Oneț (AS FC Universitatea Cluj), Anda Jivan, Clara Roșu (Politehnica Timișoara), Aranka Orban, Anita Horvath (ACS Vasas Femina), Daniela Preda (AFC Fair Play Joc Cinstit), Karina Bede (AS FC Universitatea Cluj), Florentina Iancu (AS FC Universitatea Cluj), Florentina Istrate (Farul Constanța);

Atacanți: Tabita Croitoru (ACS Liceenii Topolog), Adina Borodi (AS FC Universitatea Cluj)

Info: FRF