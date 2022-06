WTF?! Echipa de pe podium a pierdut acasă cu 1-59 și și-a dat 41 de autogoluri! Măsurile luate de federație

Isprăvi ca în fotbalul din România, precum recentul Progresul Mătăsaru - Urban Titu 0-50, au loc și în Africa de Sud.

BBC notează că patru cluburi din liga a patra sud-africană au fost excluse definitiv după rezultatele Shivulani Dangerous Tigers (locul 2) - Kotoko Happy Boys 33-1 și Nsami Mighty Birds (locul 3) - Matiyasi FC (locul 1) 1-59!

Învingătoarele din cele două partide, care au avut loc la sfârșitul lunii mai, se luptau pentru titlul de campioană: ”victimele” au părăsit la un moment dat pur și simplu terenul (Kotoko Happy Boys) sau și-au marcat 41 de autogoluri și au rămas în doar șapte jucători (Nsami Mighty Birds)!

Echipa de pe locul 4, Gawula Classic, a fost declarată câștigătoare a competiției.

”Aceste persoane nu au niciun respect pentru fotbal, iar noi nu mai putem permite să se întâmple așa ceva”, a declarat pentru BBC Vincent Ramphago, președintele regiunii sud-africane Mopani.

SHOCKING RESULTS ‼️‼️‼️

Limpopo

SAFA Mopani Zebras Stream A

Shivulani Dangerous Tigers FC 33 - 1 Kotoko Happy Boys FC

Nsami Mighty Birds FC 1 - 59 Matiyasi FC

SAFA Mopani Region says they are waiting for the referee’s match reports before commenting.#SAFARegionalLeague