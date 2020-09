VIDEO | In urma cu trei ani era sa-i fie AMPUTAT piciorul, iar acum a debutat cu o DUBLA la echipa lui XAVI! 'MAGICIANUL' Santi Cazorla a oferit o noua demonstratie de fotbal

Santi Cazorla (35 de ani) a semnat in aceasta vara cu Al Sadd, echipa antrenata de Xavi, din postura de jucator liber de contract.

Ajuns la 35 de ani, Santi Cazorla continua sa impresioneze prin evolutiile sale din teren. Sezonul trecut a reusit nu mai putin de 15 goluri si 11 pase decisive pentru Villareal in toate competitiile, iar acum a fost luat de Xavi pentru a desena in fotbalul din Qatar.

Cazorla a debutat ieri seara in tricoul lui Al Sadd si a reusit sa inscrie o dubla in victoria echipei sale, scor 5-1 in deplasare la Al Kharitiyath.

La un pas sa-si piarda piciorul!

Santi Cazorla a suferit o accidentare foarte grava la tendonul lui Ahile, in 2016, in perioada cand evolua pentru Arsenal, iar lucrurile puteau sa se termine tragic atunci. Tendonul i s-a infectat atat de rau incat doctorii au fost la un pas sa-i amputeze piciorul:

"Aveam o infectie pe interior care mi-a mancat opt centimetri din tendon. Inca putin daca mai stateam urma sa-mi fie amputat piciorul", dezvaluia Cazorla in urma cu 3 ani, pentru Marca.

Pentru a-i construi din nou zona afectata, doctorii i-au luat piele de pe bratul stang. Acum, o parte din tatuajul pe care il avea pe brat este la picior.

81 de meciuri are Santi Cazorla in echipa nationala a Spaniei, pentru care a reusit sa inscrie 15 goluri. De-a lungul carierei a evoluat pentru Villareal, Huelva, Malaga, Arsenal si Al Sadd.