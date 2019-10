Alex Mitrita, veste uriasa! A fost inclus in echipa saptamanii, alaturi de Mahrez, Cazorla si Sane! 

Alex Mitrita a reusit un hattrick la ultimul meci din SUA.

Alex Mitrita a inscris de trei ori in meciul cu Atlanta United, performanta ce i-a adus un loc in echipa saptamanii FIFA Ultimate Team. Asta inseamna ca ratingul romanului a crescut de la 75 la 81, iar forma de moment a crescut. Mitrita a primit 90 la viteza, 84 la dribling si 77 la sut. Alaturi de Mitrita in echipa saptamanii au fost inclusi Riyad Mahrez (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Duvan Zapata (Atalanta), Salif Sane (Schalke 04), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Santi Cazorla (Villarreal), Aleksandr Golovin (AS Monaco), Wilfred Ndidi (Leicester City), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), German Pezzella (Fiorentina) si Thomas Strakosha (Lazio).

Alexandru Mitrita a ajuns la 13 goluri si 3 pase decisive pentru New York City FC in 31 de aparitii.