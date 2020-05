Cum se antreneaza vedeta lui CF Villarreal, Santi Cazorla, in autoizolare si de ce i-a propus numarului 12 ATP sa semneze cu "Submarinul galben"

Din articol Cum se antreneaza Santi Cazorla la domiciliu

Santi Cazorla a aflat de la Roberto Bautista Agut cum actualul numar 12 ATP a lasat fotbalul pentru tenis.

Santi Cazorla (35 de ani) si numarul 12 ATP, Roberto Bautista Agut sunt doi dintre sportivii spanioli care au creat o legatura puternica de prietenie. Intr-un dialog audio-video transmis pe pagina oficiala de Twitter a CF Villarreal, Santi Cazorla si Roberto Bautista Agut au povestit cum se antreneaza la domiciliu, dar si cum a lasat Agut fotbalul pentru tenis.

"Poate ca suna nebuneste, dar niciodata nu am visat sa castig turnee de tenis. Visam sa marchez goluri!" a spus Bautista Agut. Invitat de Santi sa se antreneze alaturi de echipa Villarrealului, Roberto, care a jucat fotbal in copilarie a replicat cu modestie, spunand: "Eh, sa ma antrenez... poate cand o sa aveti 4-5 jucatori accidentati. Altfel, v-as incurca," a zis Agut razand. "Nu te preocupa, vom juca in echipa de veterani impreuna!", i-a raspuns Santi.

Cum se antreneaza Santi Cazorla la domiciliu



"Am primit o bicicleta (n.r. din partea clubului de fotbal Villarreal) si alternam antrenamentele de forta cu sesiuni de cardio. Nu seamana cu fotbalul ceea ce facem, dar cel putin atunci cand vom putea juca din nou vom fi pregatiti din punct de vedere fizic," a declarat Santi Cazorla, mijlocasul de creatie care a evoluat in perioada 2012-2017 pentru Arsenal FC.

De ce a renuntat Roberto Bautista Agut la fotbal in favoarea tenisului?



"Am renuntat la fotbal pentru ca jucam tenis si fotbal in acelasi timp. Erau zile in care faceam antrenamente fizice, tenis si fotbal... de fapt, aproape zilnic. Iar la finalul saptamanii, cand jucam un meci 11 vs. 11 impotriva unor adversari cu un an mai mari decat mine, nu puteam sa excelez fizic. Ma zbateam incercand sa 'supravietuiesc'. In anumite sambete, dupa meciul de fotbal mergeam direct pe terenul de tenis si, evident, pe la mijlocul sezonului deja eram epuizat. Nu mi-a fost usor," a punctat tenismenul iberic in varsta de 32 de ani.