Ediția 2022-2023 din Cymru Premier, prima ligă de fotbal din Țara Galilor, s-a încheiat la finalul acestui weekend. Campioană a ieșit The New Saints, care a cucerit titlul pentru a 15-a oară în istorie.

Atenția o atrage însă o altă echipă: Airbus UK Broughton. Formația galeză, înființată în 1946 la fabrica Airbus din orășelul Broughton, a stabilit un record negativ în fotbalul european și a terminat campionatul cu -4 puncte.

Airbus UK Broughton, cea mai slabă echipă din primele ligi europene

Airbus UK Broughton este singura echipă din primele ligi europene care nu a înregistrat nicio victorie în acest sezon. Trupa pregătită de Mark Allen, numit recent „principal”, are un bilanț înfiorător: două egaluri și 30 de înfrângeri în cele 32 de etape jucate.

Mai mult, echipa a încasat 100 de goluri și a marcat doar 18. Airbus UK Broughton a încheiat cu -4 puncte din cauza unei suspendări. Clubul a fost penalizat cu șase puncte, după ce a folosit fotbaliști fără drept de joc la partidele cu Caernarfon Town, pe 11 septembrie 2022, și Pontypridd United, pe 11 februarie 2023.

Airbus UK Broughton a retrogradat matematic la finalul lunii februarie, după ce a pierdut acasă, 0-2, cu Caernarfon Town. În ultima etapă, în acest weekend, echipa din Broughton a pierdut cu 1-4 în fața lui Haverfordwest County, pe propriul teren.

Înfrângeri la scor pentru Broughton, fostă vicecampioană și participantă în Europa League

Printre înfrângerile la scor din acest an se numără două eșecuri drastice în fața campioanei The New Saints: 0-7 și 0-8. De asemenea, Airbus UK Broughton a pierdut cu 1-7 cu Aberystwyth, chiar pe propriul teren.

Singurele două meciuri din Cymru Premier pe care trupa lui Mark Allen nu le-a pierdut au fost un 4-4 cu Newtown (a) și un 1-1 cu aceeași Aberystwyth (d).

Airbus UK Broughton a promovat pentru prima oară în Cymru Premier în 2004. De două ori, în 2013 și 2014, echipa a fost vicecampioana Țării Galilor. A participat de trei ori în preliminariile Europa League, fiind eliminată de fiecare dată în primul tur.