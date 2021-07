Se face transferul de sute de milioane! City il aduce pe finalistul Euro 2020! Anuntul facut de presa internationala

'Cetatenii' cauta sa se intareasca pentru sezonul viitor, iar Guardiola are ca obiectiv transferul lui Jack Grealish, starul lui Aston Villa si finalist Euro 2020 alaturi de nationala Angliei. Interesul antrenorului catalan pentru extrema engleza nu este nou.

Jurnalistul italian Nicolo Schira informeaza pe contul sau de Twitter ca transferul lui Grealish la City este ca si facut. Contractul sau va fi valabil pana in 2026, iar anuntul urmeaza a fi facut oficial.

Jack #Grealish is almost done to #ManchesterCity from #AstonVilla. Contract until 2026. He is the first choice of Pep Guardiola since the last June 6!. #transfers #MCFC #AVFC https://t.co/vmHdcuZlwQ