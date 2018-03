Scena care l-a ingrozit pe Pique in vestiarul lui Man United: "Am crezut ca fac pe mine!" Ce i s-a intamplat

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Gerard Pique a povestit in The Players Tribune un episod ca l-a marcat, la inceputul carierei, pe cand era jucatorul lui Manchester United.

Intr-un moment tesionat in vestiarul lui United, plin de nume grele, intr-o liniste perfecta, telefonul pustiului Pique a inceput sa vibreze.

Roy Keane s-a enervat la culme si a inceput sa tipe la Pique. "Am crezut ca fac pe mine in momentul ala!"

"S-a intamplat la unul dintre primele mele meciuri pe Old Trafford, ne pregateam de meci, era o atmosfera foarte tensionata."

"Imaginati-va: am 18 ani si stau intr-un vestiar micut alaturi de Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs si Rio Ferdinand. Imi doream sa fiu invizibil. Ma gandeam sa incerc sa imi fac treaba si sa scap neobservat."

"Il asteptam pe Alex Ferguson sa intre si stateam chiar langa Roy Keane. Vestiarul era atat de mic incat aproape ca ne loveam unii de altii. Nu era spatiu deloc."

"Era o liniste perfecta. Iar dintr-o data, se aude o vibratie. Foarte incet. Roy isi ridica privirea."

"Mi-am dat seama ca e mobilul meu. L-am lasat pe vibratii si e intr-un buzunar de la pantaloni, printre alte lucruri din geanta atarnata chiar langa capul lui Roy."

"Roy nu isi da seama de unde vine sunetul. Se uita in toate partile ca un maniac."

"Ca in scena aceea cu Jack Nicholson in The Shining, cand se uita spre usa. Asa parea."

"Keane incepe sa urle: <<Al cui e telefonul ala? Al cui. E. Telefonul. Ala?>>"

"Am incremenit. Aproape ca am facut pe mine."

"I-am spus intr-un final ca e telefonul meu. Foarte incet, i-am spus ca imi pare rau."

"Roy a innebunit si m-a facut in toate felurile, de fata cu toata lumea. A fost incredibil, dar a fost si o lectie buna pentru mine."

"Acum, in 2018, lucrurile stau altfel. Orice copil intra pe iPhone inainte de meci. Atunci, in 2006, era altceva. O alta lume. Nu puteai sa faci ce te taia capul in vestiarul lui Roy Keane."

Pique a jucat la Manchester United in perioada 2004-08.