La finalul lunii trecute, Premier League a anunțat că Manchester City a folosit contracte comerciale false ca parte a unor scheme de a umfla veniturile şi de minimizare a costurilor cu mai mult de 900 de milioane de lire sterline într-o perioadă de peste un deceniu.

Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City

City, care neagă faptele comise, a anunțat că va face apel. Printre posibilele sancțiuni se numără amenzi, depunctări masive pentru mai multe sezoane sau chiar retrogradarea din Premier League, iar un verdict este așteptat la finalul lui 2026 sau începutul lui 2027.

Pantilimon, portarul lui Manchester City din perioada 2012-2014, dublu campion în Premier League, spune că nu se va dezice de clubul de pe Etihad indiferent de verdict și anticipează că pedeapsa se va rezuma la depunctări care să nu pericliteze locul în Premier League.

"Nu m-am gândit vreodată să mă dezic de Manchester City. Vorbim despre e o echipă care reprezintă ceva forate importante pentru mine. În același timp, mai am variante - Nottingham, Sunderland - deci am de unde să aleg. (n.r - râde)

Eu, la fel ca foarte multă lume a sportului, aștept decizia finală. Acum se discută mult, am văzut că City își pregătește apelul cu o formulă nouă de avocați.

Va fi interesant. Dar nu cred că se va ajunge atât de departe așa cum se vorbește, de o retrogradare. Puncte vor face ca să rămână în Premier League", a spus Costel Pantilimon, la emisiunea Play On Sport, de la VOYO Sport 1.