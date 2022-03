UPDATE | Primire impresionantă pentru Eriksen pe Parken Stadium: a marcat un gol spectaculos, iar fanii au izbucnit în urale

UPDATE 21:00 | Danemarca s-a impus cu 3-0 în meciul cu Serbia, iar golul cu care s-a închis tabela de marcaj a fost marcat de Christian Eriksen cu un șut spectaculos de la marginea careului.

Christian Eriksen scoring at the Parken stadium, 290 days after he suffered a cardiac arrest on the very same pitch.

Football. You can't write it.

(via @espnplus) pic.twitter.com/g3PlrHO2Cf