Reacția genială a unui adversar după ce a văzut că l-a faultat pe Eriksen. Secvențele s-au viralizat în timp record 

Formația antrenată de Frank Thomas s-a impus cu 3-1 în deplasarea de la Norwich și și-a consolidat poziția 15 în clasament.

Danezul Eriksen a fost titular, iar în minutul 40 a fost faultat de Brandon Williams, iar duelul dintre cei doi s-a încheiat într-o manieră surprinzătoare, ținând cont că cei adversarul danezului a ajuns să-l îmbrățișeze când și-a dat seama pe cine a 'doborât'.

De la problemele cardiace avute la Euro-2020, Eriksen trăieşte cu un defibrilator, ceea ce l-a obligat să-şi rezilieze contractul cu Inter Milano, acest tip de aparat fiind considerat incompatibil cu practicarea fotbalului profesionist din Italia. Ceea ce nu este cazul în Anglia.

Brandon Williams realising its Eriksen pulling him down ???????????? pic.twitter.com/Mwu2B0LpdG — Michael ◍ (@thfc_michaeI) March 5, 2022

Eriksen: „Cât a fost mort? Cineva a răspuns: 'cinci minute'”

Eriksen îşi aminteşte totul despre data de 21 iunie 2021, cu excepţia a cinci minute: “Îmi amintesc totul, cu excepţia a cinci minute. Mi s-a spus apoi că au fost cinci minute, în rest îmi amintesc totul – lovitura, mingea venind în genunchiul meu... M-am trezit apoi cu oameni în jurul meu şi am simţit presiunea pe piept, încercam să respir, iar apoi m-am trezit. Am deschis ochii şi am văzut oameni în jurul meu. Nu înţelegeam ce se întâmplă. M-am gândit: ‘Am păţit ceva la picioare/ Mi-am rupt spatele? Pot să îmi ridic piciorul?’. Apoi, în ambulanţă am auzit pe cineva întrebând: ‘Cât a fost mort?’ şi cineva a spus: ‘cinci minute’. Atunci am auzit prima dată că am fost mort”.