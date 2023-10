Portughezii au dat verdictul! Cine va fi următorul Cristiano Ronaldo

Portugalia a obținut calificarea la următorul turneu final, organizat de Germania. Victoria împotriva locului secund a adus promovarea matematică din Grupa J. Cristiano Ronaldo a marcat o ”dublă” în thrillerul de cinci goluri de pe ”Estadio do Dragao” din Porto.

Actualul căpitan al lui Manchester United, Bruno Fernandes a vorbit despre oportunitatea de a lucra alături de cel mai mare jucător din istoria Portugaliei:

”Am impresia că joc alături de un om important din istoriei? Nu, nu am o idee, am o certitudine! Suntem cu toții conștienți de asta. Cu toții înțelegem forța și impactul pe care îl are Ronaldo, forța și impactul pe care Ronaldo l-a avut asupra viitorului multora dintre noi, jucătorii portughezi, oportunitățile pe care le-a creat pentru viitoarelor generații de jucători, modul în care alții au început să privească Portugalia.

Deja începuseră să ne privească cu mai mult respect, dar tot ceea ce a realizat Ronaldo în străinătate a făcut ca numele nostru să fie mai temut și, evident, suntem recunoscători că am trăit în această eră, pentru că a fost un privilegiu pentru noi să-l vedem pe Cristiano jucând și, în același timp, am avut șansa de a juca alături de el, la fel ca toți ceilalți coechipieri ai mei.” a spus Fernandes, conform goal.com

Bruno Fernandes a vorbit despre următorul Cristiano Ronaldo

Întrebat dacă va mai exista un Cristiano Ronaldo, Fernandes a transmis că speră ca acest lucru să se întâmple și că trebuie să se bucure de timpul pe care îl mai au alături de Ronaldo în lot:

”Sper să apară un alt Cristiano Ronaldo portughez, dar cred că este puțin probabil și depinde de noi, de toți portughezii, să ne bucurăm de el. Să ne bucurăm de ceea ce încă ne mai poate oferi, indiferent de faptul că se spune adesea: <<ah, nu mai este ceea ce a fost>>. Toți jucătorii, pe măsură ce trec anii, trebuie să se adapteze, trebuie să fie diferiți, dar Cristiano, deși este diferit și se adaptează mereu, continuă să facă ceea ce știe să facă cel mai bine - și anume să marcheze goluri.”

În urma meciului de calificare, Ronaldo a devenit primul jucător din fotbalul internațional care a depășit 200 de selecții. Mai mult decât atât, portughezul și-a învins propriul record de goluri, ajungând la 125, iar fanii fotbalului speră să îl vadă jucând la mondialul din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic.