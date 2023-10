Dumitru Dragomir, categoric după România - Andorra: "El a fost cel mai bun de pe teren, de departe!"

Cele patru goluri ale tricolorilor au fost marcate de Nicolae Stanciu (23'), Ianis Hagi (28'), Răzvan Marin (44' penalty) și Florinel Coman (50'). Valentin Mihăilă a avut un gol anulat în minutul 90 pentru ofsaid.

Dumitru Dragomir: "Ianis Hagi a fost cel mai bun, de departe"

Dumitru Dragomir spune că Ianis Hagi merită titlul de jucătorul meciului. Fotbalistul lui Alaves a reușit un gol, a oferit o pasă decisivă pentru Florinel Coman și a obținut penalty-ul transformat de Răzvan Marin în finalul primului act.

Pe lângă Ianis Hagi, fostul președinte al LPF i-a mai remarat pe fundașii laterali, Nicușor Bancu și Deian Sorescu.

"Ianis a fost cel mai bun, de departe. Ăla e locul lui, în spatele vârfului. Chiar dacă n-au mai fost așa de multe ocazii, el a jucat foarte bine cu Alibec. Da, Ianis a fost cel mai bun de pe teren. El și Bancu. Și fundașul drepta, Sorescu, a jucat bine.

Și Stanciu a jucat bine, chiar bine. Ianis pasează bine din prima. Singurii care încearcă lucruri aproape imposibile sunt Ianis Hagi, Alibec, Stanciu și Marin. Nu vă legați de Marin pentru că n-a jucat rău ieri.

Mie mi-au plăcut foarte mult fundașii laterali. Senzaționali! N-au centrat aiurea. Și Birligea ăsta a alergat atât de mult, are capacitate mare de efort, s-ar putea să iasă fotbalist bunicel", a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.

Discurs de mare lider al lui Ianis Hagi după victoria cu Andorra

Ianis Hagi a vorbit despre victoria obținută, extrem de mândru de cele trei puncte, dar și de golul pe care a reușit să îl marcheze. Mijlocașul a spus, încă o dată, cât de mult înseamnă naționala pentru el, după ce a fost surprins spunând: „România, te iubesc”, în urma reușitei sale.

„O victorie bună, o victorie pe care ne-am dorit-o, un meci pe care era normal să îl câștigăm, toată lumea se aștepta la asta și ne-am făcut datoria. Știam că vom avea două meciuri pe care le vom controla în această lună, doar că trebuia să dăm gol repede, să desfacem echipele, toată lumea știe că în primul meci nu am reușit să facem asta, în al doilea am reușit, s-a văzut, apoi goluri au venit, s-a jucat bine, am fost mai deciși în fața porții. O victorie meritată, era și normal să câștigăm.

Mă simt bine, nu cred că mai este un secret, toată lumea știe că mă simt bine în acea poziție de 10, sunt într-adevăr un jucător polivalent, am jucat de la mijloc în sus pe toate pozițiile, dar mă simt bine acolo, mă simt bine că am marcat primul gol la națională după accidentare. O seară fericită, o victorie pe care trebuia să o obținem, mergem cu gândul la dubla din noiembrie.

Nu mi-a fost teamă la penalty, cred că s-a și văzut și la primul meci din această campanie, suntem un grup unit, ne ajutăm unul pe celălalt, dădusem gol deja, Răzvan a venit, eram amândoi la penalty-uri, am vorbit pe teren și am întrebat care și cum. A zis că îl bate el, nu am stat să ne certăm, important e ca toată lumea să aibă reușite, toată lumea să aibă moralul cât mai sus, discutăm, vedem cine se simte bine, important e că s-a marcat și că am reușit să dăm gol acea fază.

Am spus România, te iubesc, cred că e un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi ca grup, iubim țara indiferent de rezultate grupul acesta va da mereu 100% pe teren, murim pentru acest tricou și a fost mesajul meu către toată lumea, către toată țara, către copiii care au venit la ora aceasta să vină să ne susțină, incredibil”, a declarat Ianis Hagi la finalul meciului.