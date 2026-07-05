După ce Ronny Labonne a semnat cu gruparea patronată de Gigi Becali, și alți jucători sunt gata să se alăture roș-albaștrilor.

Mihai Stoica: ”Am intenționat să-l transferăm pe Sami Lahssaini!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că un atacant lateral este gata să semneze în zilele următoare, în urma unui ”gentleman's agreement”.

În ceea ce privește mijlocașul central care urmează să ajungă la FCSB, Mihai Stoica spune că acesta este unul cunoscut în fotbalul românesc și a negat pista Sammi Lahssaini, de la La Louviere, despre care s-a spus că ar putea ajunge la FCSB.

Oficialul fostei campioane din Superliga a recunoscut că au existat unele tratative, însă roș-albaștrii s-au reorientat după ce negocierile cu jucătorul belgiano-marocan s-au blocat.

”Am văzut că a apărut în presă şi este adevărat că noi am avut o corespondenţă cu La Louvière şi am intenţionat să-l transferăm pe Sami Lahssaini, jucător belgiano-marocan, dar la un moment dat negocierile s-au blocat şi ne-am retras.

Pentru că s-a ivit o altă pistă şi credem noi că e drumul mai bun spre pista asta. Rămâne de văzut dacă se va materializa, dar cred eu că, atâta timp cât suntem aproape înţeleşi, nu ştiu ce s-ar mai putea întâmpla”, a spus oficialul roș-albaștrilor.