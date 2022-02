Momente răvășitoare pe stadionul Wembley! Ce s-a întâmplat înaintea startului finalei Cupei Angliei, dintre Chelsea și Liverpool

Debutul confruntării a fost marcat de momente emoționante, în semn de solidaritate pentru situația dramatică din Ucraina, țară care a fost atacată de Rusia pe 24 februarie.

În tribunele de pe Wembley au fost atârnate mai multe steaguri ucrainene, alături de mesajul "Football Stands Togheter".

În plus, la poza de grup, au fost aduse mai multe aranjamente florale în culorile steagului Ucrainei, iar mai mulți soldați au îngenunchiat pe teren, din dorința de a transmite un mesaj de pace.

In solidarity with Ukraine ???????? pic.twitter.com/L1mM2G8GN4 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022

Rusul a anunțat, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului, că predă administrarea celor care se ocupă de Fundația lui Chelsea.

„În cei 20 de ani în care am deținut Chelsea FC, am văzut întodeauna rolul meu ca deținător al clubului, a cărui slujbă este să asigure că avem succesul pe care am ajuns să îl avem astăzi, și de asemenea să construiască pentru viitor, în timp ce joacă și un rol pozitiv în comunitate.

Am luat întotdeauna decizii din inimă, care au fost în bunul interes al clubului. Rămân dedicat acestor valor. De aceea astăzi le ofer administratorilor Fundației caritabile a lui Chelsea administrarea și grija lui Chelsea FC.

Cred că sunt, în prezent, în cea mai bună poziție pentru a urmări interesele clubului, jucătorilor, staff-ului și fanilor!”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al lui Chelsea.