Mbappe, omul record de la PSG! Borna istorică atinsă de atacantul francez

Atacantul lui PSG a intrat pentru totdeauna în istoria Ligue 1 în meciul din această, disputat împotriva fostului său club, Monaco.

Mbappe a reușit o „dublă” în prima repriză a meciului PSG - Monaco și a devenit astfel cel mai tânăr fotbalist din istoria Ligue 1 care ajunge la 100 de goluri marcate pentru aceeași echipă (22 de ani și 357 zile).

100 - Kylian Mbappé has now scored 100 Ligue 1 goals for Paris. He is the youngest player to score 100 goals for a single team in the top-flight (22 years and 357 days) since Opta began recording this data (1950/51). Astonishing. #PSGASM pic.twitter.com/kxtnLpPCO3