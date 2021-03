Prima dragoste nu se uita niciodata! Ovidiu Herea, dupa ce Rapidul i-a luat locul echipei sale in playoff: "Ma bucur ca au ajuns acolo!" Ce a spus despre o revenire in Giulesti

Rapid a invins pe Metaloglobus in ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2 si a prins un loc in playoff-ul de promovare.

Dupa meci, fostul mijlocas al giulestenilor Ovidiu Herea, care a inscris pentru echipa lui Gabriel Manu, a vorbit despre meci si sentimentele care l-au incercat in meciul cu fosta sa echipa.

"Sunt suparat. Imi doream ca echipa la care activez acum sa mearga in playoff. Ma bucur pentru Rapid ca au ajuns acolo, dar cu siguranta nu imi doream ca acest meci sa se joace in ultima etapa cu sabiile pe masa. Era singura varianta pe care nu mi-o doream.

Am incercat sa imi fac treaba cat mai bine pentru ca sunt profesionist. Normal ca nu m-am bucurat la gol pentru ca am petrecut 7 ani minunati. Imi doream sa imi fac treaba dar imi parea rau ca intalneam Rapidul in ultima etapa. Preferam oricare alta echipa.

S-a jucat echilibrat. Din pacate, am luat acel gol, nici nu mai stiu exact ce minut era si practic atunci ne-au turnat plumb in picioare. Practic trebuia sa marcam doua goluri si ala a fost momentul psihologic, cand au marcat ei golul 3. Ar fi trebuit sa fim mai echilibrati, sa asteptam, pentru ca presiunea era la ei.

O sa fie un playoff echilibrat unde se poate intampla orice. Eu am spus mereu ca Rapidul si celelalte echipe de traditie trebuie sa ajunga in prima liga", a spus Herea la finalul meciului.

De asemenea, fotbalistul de 35 a vorbit si despre posibilitatea de a se intoarce in Giulesti la finalul sezonului: "Eu am contract pana in vara, vedem in vara ce se va intampla. Acum sunt suparat, nici nu vreau sa ma gandesc acum, vom vedea in vara".