Măsuri drastice luate de Federația Indoneziană de Fotbal după tragedia de la Malang

Federaţia indoneziană de fotbal a exclus pe viaţă, marţi, doi oficiali ai clubului local Arema FC, după tragedia produsă la sfârşitul săptămânii trecute pe stadionul Kanjuruhan din Mulang, soldată cu 131 de morţi, conform ultimului bilanţ.

Abdul Haris, conducătorul comitetului de organizare al clubului FC Arema şi membru al securităţii, "nu trebuie să mai desfăşoare activităţi în lumea fotbalului, pe viaţă", a declarat în cadrul unei conferinţe de presă Erwin Tobing, preşedintele Comisiei de disciplină a Federaţiei indoneziene.

Federaţia a adăugat că Arema FC, care îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe arena din Mulang, va trebui să plătească o amendă de 250 de milioane de rupii indoneziene (circa 16.500 de euro).

În timp ce Federaţia indoneziană de fotbal a început să pedepsească oficialii clubului Arema FC, majoritatea criticilor - în special din partea fanilor - s-au concentrat asupra poliţiei, care a răspuns la busculadă cu folosirea unei cantităţi mari de gaze lacrimogene.

Tribunele de pe stadionul Kanjuruhan au fost pline la meciul de sâmbătă, aproximativ 42.000 de "Aremania" - suporterii clubului Arema FC - fiind prezenţi pentru a urmări meciul cu echipa rivală Persebaya Surabaya.

După eşecul suferit de favoriţii lor (scor 2-3), fanii au intrat pe teren pentru a le cere socoteală jucătorilor şi conducătorilor.

Poliţia a încercat să controleze mulţimea cu forţa, utilizând bastoane, conform martorilor şi filmărilor video, dar acest lucru a determinat şi mai mulţi suporteri să intre pe gazon.

Folosirea masivă a gazelor lacrimogene a provocat panică în rândul mulţimii şi, în condiţiile în care ieşirile erau inaccesibile, mulţi au murit asfixiaţi sau călcaţi în picioare.

Semn al furiei fanilor, caroseriile arse ale vehiculelor de poliţie au fost vizibile în faţa stadionului după aceste incidente mortale, în timp ce multe graffiti-uri au apărut pentru a critica poliţia.

Players and staff from Indonesian team Arema FC have visited a shrine dedicated to the 125 people who died in Saturday’s tragedy. pic.twitter.com/G0FcSSX6sa