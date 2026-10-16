Variantă pentru Gigi Becali la FCSB: „Un lider și un exemplu”

Variantă pentru Gigi Becali la FCSB: „Un lider și un exemplu” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Marius Baciu, fostul antrenor al celor de la FCSB, i-a făcut o propunere patronului Gigi Becali. 

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Contractul fundașului stânga Risto Radunovic (34 de ani) cu FCSB urmează să expire pe 30.06.2027.

Marius Baciu, poziție fermă în cazul lui Risto Radunovic 

Muntenegreanul a ajuns rezerva lui Ricardo Pădurariu (19 ani), fotbalist cu evoluții solide, eligibil, de asemenea, pentru regula U21.

Zilele lui Radunovic la FCSB par numărate în momentul de față. Marius Baciu i-a recomandat lui Gigi Becali să îi prelungească apărătorului lateral contractul, deoarece este un lider și un exemplu în vestiarul roș-albaștrilor.  

„Să știi că liderii se formează. Acum se pot forma liderii. Eu îl văd un lider și un exemplu, dar care nu va mai intra în calculele lor, pe Risto Radunovic. Chiar dacă e străin, avea o voce în vestiar, cu respect față de jucători și toți jucătorii îl respectau.

Baciu: „Aș fi spus lucrul ăsta”

Eu, dacă eram antrenor, îi propuneam lui nea Gigi sau lui MM, cu orice risc: «Hai să-i prelungim până la vară. E un jucător foarte important».

(n.r.– Nu se aproba) Nu se aproba, dar aș fi spus lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult cât am fost eu antrenor acolo. L-am simțit și jucător, dar și om”, a declarat Marius Baciu, potrivit prosport.ro.

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  • 239 de meciuri, nouă goluri și 30 de pase decisive a adunat Risto Radunovic la FCSB din ianuarie 2021 până în prezent, perioadă în care a câștigat de două ori Superliga și de două ori Supercupa României.
  • 400.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
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