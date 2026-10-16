Variantă pentru Gigi Becali la FCSB: „Un lider și un exemplu”

Contractul fundașului stânga Risto Radunovic (34 de ani) cu FCSB urmează să expire pe 30.06.2027.

Marius Baciu, poziție fermă în cazul lui Risto Radunovic

Muntenegreanul a ajuns rezerva lui Ricardo Pădurariu (19 ani), fotbalist cu evoluții solide, eligibil, de asemenea, pentru regula U21.

Zilele lui Radunovic la FCSB par numărate în momentul de față. Marius Baciu i-a recomandat lui Gigi Becali să îi prelungească apărătorului lateral contractul, deoarece este un lider și un exemplu în vestiarul roș-albaștrilor.

„Să știi că liderii se formează. Acum se pot forma liderii. Eu îl văd un lider și un exemplu, dar care nu va mai intra în calculele lor, pe Risto Radunovic. Chiar dacă e străin, avea o voce în vestiar, cu respect față de jucători și toți jucătorii îl respectau.

Baciu: „Aș fi spus lucrul ăsta”

Eu, dacă eram antrenor, îi propuneam lui nea Gigi sau lui MM, cu orice risc: «Hai să-i prelungim până la vară. E un jucător foarte important».

(n.r.– Nu se aproba) Nu se aproba, dar aș fi spus lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult cât am fost eu antrenor acolo. L-am simțit și jucător, dar și om”, a declarat Marius Baciu, potrivit prosport.ro.