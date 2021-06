Cea mai infocata sustinatoare a lui Messi a sarbatorit in stilul caracteristic golul marcat de argentinan. Pozele cu Suzy Cortez sunt virale

Lionel Messi are o admiratoare de marca, femeia reusind sa atraga atentia de fiecare data, cu aparitiile sale incendiare.

Suzy Cortez, fosta Miss BumBum, a sarbatorit in stilul caracteristic reusita lui Messi din partida cu Chile de la Copa America, imbracandu-se intr-un body provocator, asemanator echipamentului nationalei Argentinei.

In 2016, Suzy a aparut dezbracata, cu corpul pictat in tricoul lui Messi de la FC Barcelona. La putin timp dupa acel moment, potrivit presei din strainatate, conturile sale de pe retelele de socializare au fost blocate de catre Messi si sotia sa, din cauza ca trimitea in privat diverse fotografii incendiare.

Suzy a castigat competitia Miss BumBum in 2015 si in 2019. Intr-un interviu acordat pentru The Sun, modelul a marturisit ca: "Sunt sigura ca Messi este cel mai bun din istorie".

Brazilianca a marturisit pentru ziarul Meia Hora ca suma pe care o castiga lunar din activitatea pe care o practica ajunge si la peste 160.000 de euro.

"Toate fotografiile mele sunt explicite. Postez sapte imagini pe luna. Grupa de varsta interesata e intre 18 si 30 de ani. Cred ca relatiile virtuale sunt un trend, oamenii nu mai au timp si cauta placere in mediul online", a spus aceasta.