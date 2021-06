"Messi era incantat de asta!" Inca o dezamagire pentru starul Barcelonei?! Agentul jucatorului care i-a refuzat pe catalani a facut anuntul

Barcelona a reusit cateva mutari pe piata transferurilor, insa catalanii au ratat unul dintre jucatorii doriti de Koeman.

Wijnaldum era dat ca si transferat la Barcelona, insa PSG a aparut cu o oferta de nerefuzat, iar mijlocasul neerlandez a semnat fara sa stea pe ganduri. Ronald Koeman l-a cerut cu insistenta pe Wijnaldum, insa nu doar el era incantat de transferul fotbalistului.

Conform reprezentantului jucatorului, Humphry Nijman, care a vorbit pentru podcast-ul 'Here we go', Leo Messi isi dorea ca fostul mijlocas al lui Liverpool sa mearga pe Camp Nou.

"Gini a fost foarte implinit cand a vazut reactia franca a lui Messi: era incantat ca Barcelona urma sa faca transferul.

Am avut cateva conversatii cu Barcelona, iar lucrurile aratau bine initial. Am incercat sa ajungem la o intelegere, insa PSG a aratat interes mare. Pochettino a vorbit cu el despre rolul pe care urma sa il aiba in echipa si i-a spus ce se asteapta de la el", a spus reprezentantul jucatorului, citat de cotidianul SPORT.

Aceasta ar fi a doua 'dezamagire' pentru Leo Messi, dupa ce Neymar si-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain, in ciuda faptului ca a spus in repetate randuri ca vrea sa joace din nou alaturi de starul argentinian.