Germania - Spania, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Meci cat o finala de Mondial! Programul complet al meciurilor din Nations League

17:19

A doua editie a Ligii Natiunilor debuteaza cu un meci de vis. Germania o va infrunta pe Spania, intr-o partida de la ora 21:45. Anul trecut, cand competitia a inceput toate campioanatele interne erau in desfasurare. Acum, majoritatea competitiilor puternice sunt in faza pregatirilor. Doar in Franta competitia interna a inceput.

Cel doua foste campioane mondiale fac parte din grupa 4 a diviziei A, langa Ucraina si Elvetia. In ultimul meci oficial disputat direct, ibericii s-au impus cu 1-0, in semifinala campionatului Mondial din 2010. In acel an Spania a castigat Cupa Mondiala.

Joachim Low a decis sa nu ia in lot pentru acest meci jucatorii de la Bayern si Leipzig, deoarece acestia au jucat in Champions League. Din tabara nemtilor vor lipsi: Kimmich, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Klostermann si Halstenberg. Cu toate acestea, fundasul Sule si noul transfer al bavarezilor Sane sunt anuntati titulari diseara.

Luis Enrique nu va menaja niciun fotbalist, mai mult de atat el a hotarat sa testeze jucatori noi. Ansu Fati, Eric Garcia, Ferran Torres, si Oscar Rodriguez pot debuta in aceasta seara pentru nationala Spaniei.