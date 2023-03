Unicul gol al meciului a fost marcat de brazilianul Romarinho, în minutul 80. Grație acestei victorii, Al Ittihad a devansat-o pe Al Nassr și a urcat pe primul loc, cu 47 de puncte, la o lungime în fața rivalei.

La finalul partidei, starul portughez a avut o reacție nervoasă din cauza rezultatului, fiind filmat în timp ce dădea cu piciorul într-o sticlă de apă, vizibil deranjat de jocul echipei.

În drum spre vestiare, suporterii gazdelor nu l-au uitat pe Cristiano Ronaldo și au început să-i scandeze numele eternului său rival, Lionel Messi.

The entire stadium chanting Messi’s name. It’s kind of sad, even in Saudi Arabia Ronaldo cannot escape his shadow. pic.twitter.com/Svtoxcka3m