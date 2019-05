FABULOS! Neymar a ajuns in cantonamentul Braziliei cu elicopterul! Imaginile care au starnit furia fanilor: "De asta o sa mori speranta!"

Neymar se afla printre cei care vor forma echipa Braziliei la Copa America, iar fotbalistul de la PSG a socat cu felul in care si-a facut aparitia in centrul de antrenament Granja Comary din Rio de Janeiro.

Acesta a venit cu elicopterul personal, inscriptionat cu initialele sale.

Chiar daca la fata locului, fotbalistul a fost intampinat de fani si a dat autografe, pe retelele de socializare aparitia sa speciala a fost aspru criticata.

"Neymar a ajuns in cantonamentul Brazilie cu elicopterul. Jucator patetic, vei muri o speranta din cauza arogantei tale", a scris unul dintre suporterii Selecao pe Twitter.

