ULTIMA ORA | Suspendarea primita de Neymar dupa ce a lovit un spectator

Neymar a scapat usor, dupa ce a lovit cu pumnul un spectator, la finala Cupei Frantei.

Comisia de Disciplina a dictat astazi o sanctiune de 3 etape de suspendare pentru Neymar, ceea ce inseamna ca brazilianul va pleca mai devreme in vacanta.

Mai sunt exact trei etape pana la finalul sezonului in Ligue I, asa ca suspendarea nu il va afecta pe Neymar in debutul sezonului viitor.

PSG, campioana Frantei, va mai juca cu Angers, Dijon si Reims pana la finalul lunii.

