Noapte de DEZMAT cu Rihanna pentru Neymar in timp ce Mbappe lua premiul pentru cel mai bun jucator al anului in Franta!

Neymar n-a luat niciun premiu la gala Uniunii Fotbalistilor Profesionisti din Franta.

Nu i-a fost alaturi colegului Mbappe, care a primit trofee pentru cel mai bun jucator al sezonului in Ligue 1 si pentru cel mai bun tanar al campionatului. Neymar a petrecut intr-un club alaturi de Rihanna, care e la Paris pentru lansarea unei linii vestimentare.

Ceremoniile nu sunt pe placul lui Neymar, din cate se pare. :) In timpul galei Balonului de Aur 2018, Neymar a postat un clip in care le arata fanilor sai cum joaca pe calculator Call of Duty.

Nici Buffon n-a fost la gala fotbalistilor francezi, insa 'scuza' sa e complet diferita. Portarul de legenda al Italiei a luat parte la retragerea prietenului sau Andrea Barzagli, care a jucat aseara, contra Atalantei, pentru ultima oara.



