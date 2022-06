Gigi Becali vrea să acopere ”golul” lăsat de plecarea lui Gheorghe cu fostul dinamovist Dorin Rotariu, care a jucat ultima oară în România în 2017, la rivala din ”Ștefan cel Mare”. După ultimele experiențe în Kazakhstan, Grecia și Bulgaria, atacantul s-ar putea întoarce în Liga 1.

Iosif Rotariu a vorbit despre nepotul său în cadrul emisiunii ”Poveștile Sport.ro”. Fostul mare internațional e convins că Dorin s-ar impune repede în Liga 1.

Iosif Rotariu e sigur: ”Dacă se întoarce, iese golgheterul României”

"Cu siguranță, la calitățile pe care le-a avut și le are și acum, așteptările mele erau mult mai mari. Eu cred că ar fi trebuit să fie unul dintre titularii de la echipa națională pentru că are foarte multe calități. Accidentările l-au oprit cumva, a avut o stagnare. Eu cred în el, e tânăr, are niște calități, are mentalitate acum.

Avea niște execuții, viteză foarte bună. Acum e foarte greu de spus dacă i-aș recomanda să revină în România. Dacă se întoarce, iese golgheterul României, sunt convins de lucrul ăsta. Campionatul e foarte scăzut din punct de vedere valoric și atunci, la calitățile lui, cu siguranță ar fi golgheterul României.



Pe de altă parte, ar pierde mult din mentalitatea cluburilor de afară, unde este o disciplină, o pregătire suplimentară, totul e monitorizat. Poate că ar fi un pas înapoi. Campionatul intern e scăzut din punct de vedere valoric, dar, dacă ar marca foarte multe goluri, l-ar chema la echipa națională și poate aici ar fi un plus.

Cu cât stai mai mult afară, cu atât înveți mult mai multe lucruri, te adaptezi la ce înseamnă fotbalul profesionist. Acum el are această mentalitate de profesionist, se pregătește individual foarte mult, e disciplinat. El încă are timp. Eu la 28 de ani am plecat la Campionatul Mondial, el are 27", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Rotariu este evaluat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro și mai are contract cu Ludogoreț până în 2024.

În 2017, Dinamo l-a vândut pe nepotul lui Iosif Rotariu în Belgia, la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. A mai trecut în cariera sa pe la Poli Timișoara, Mouscron, AZ Alkmaar și FC Astana.

Dorin Rotariu a debutat la naționala României în octombrie 2016, la un meci cu Armenia, scor 5-0. Extrema a strâns 10 meciuri pentru prima reprezentativă și a înscris un gol într-un amical cu Suedia, din 2018, scor 1-0.