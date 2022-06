Doi fotbaliști de națională au același nume, aceeași vârstă, aceeași înălțime, joacă pe același post și la aceeași echipă!

Fundașul central croat Bosko Sutalo (22 de ani, 1,88 metri) a semnat în urmă cu câteva zile cu Dinamo Zagreb, unde a devenit coechipier cu fostul său coleg din vremea junioratului de la NK Neretva, Josip Sutalo, la rândul său fundaș central în vârstă de 22 de ani și cu o înălțime de 1,88 metri.

Cei doi fotbaliști născuți în 2000 sunt internaționali croați, fiind printre marile speranțe ale fotbalului din țara ex-iugoslavă.

Josip Sutalo este evaluat la 8 milioane de euro pe Transfermarkt și a debutat în acest an la naționala de seniori în 1-0 cu Danemarca în Liga Națiunilor.

Bosko Sutalo, cu o cotă de piață de 3 milioane de euro, este căpitanul reprezentativei croate de tineret și a ajuns la Dinamo Zagreb după ce în ultimele două sezoane a evoluat la Atalanta și Hellas Verona, în Serie A (39 de meciuri pentru ambele echipe).

Meet the Dinamo Zagreb new centre-back duo Josip Šutalo and Boško Šutalo.

▶️ They are not brothers.

▶️ Born in different countries.

▶️ Both represent Croatia.

▶️ Both are 22 years old.

▶️ Both are 1,88m tall.

▶️ Both are playing on the same position.

▶️ Both started same club pic.twitter.com/d5HIUzXm4W