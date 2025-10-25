Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România

Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
Echipa națională a României s-a impus cu scorul de 1-0 în fața Austriei, pe 12 octombrie, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

AustriaRomaniaCupa Mondiala
Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Virgil Ghiță, care a marcat cu capul, la ultima fază, din centrarea lui Ianis Hagi.

Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după 0-1 cu România

La două săptămâni după eșecul cu România, Federația Austriacă de Fotbal a decis să își schimbe sediul și, odată cu asta, și logo-ul.

Rămâne însă de văzut dacă modificarea logo-ului federației va avea repercusiuni și asurpra sigle naționalei Austriei.

Cu noul nostru logo, OFB transmite un semnal clar de solidaritate, reînnoire și orientare spre viitor. Acest logo și limbajul vizual asociat reflectă valorile și identitatea noastră – ele îmbină tradiția cu inovația și fac vizibil ceea ce reprezintă OFB.

Sub principiul călăuzitor ’O echipă pentru toți’, demonstrăm că fotbalul din Austria este mult mai mult decât un sport. El trăiește prin comunitatea noastră, prin implicarea și entuziasmul tuturor – de la tinerii jucători până la cele 2.000 de cluburi și echipele noastre naționale.

Noul nostru logo este o exprimare a angajamentului nostru de a uni oamenii din țara noastră și de a acționa cu energie și forță pozitivă în beneficiul societății”, a spus oficialul OFB, Josef Proll.

Austria este lider în grupa H din preliminariile pentru Cupa Mondială

