Clauza secretă din contractul semnat de Cristiano Ronaldo cu Al Nassr. Cum poate ajunge portughezul să joace în Champions League

Superstarul portughez a semnat cu Al Nassr, grupare din Arabia Saudită, după ce s-a despărțit de Manchester United în urmă cu o lună. Cristiano Ronaldo va deveni astfel cel mai bine plătit fotbalist din lume, având un salariu apropiat de 200 de milioane de euro.

Potrivit presei iberice, în înțelegerea semnată între starul portughez și gruparea din Arabia Saudită există o clauză potrivit căreia jucătorul poate fi împrumutat sezonul viitor la Newcastle dacă formația din Premier League se califică în Champions League, ambele formații fiind deținute de același fond de investiții.

