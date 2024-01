Chiellini a refuzat-o pe Juventus! Rămâne în SUA și devine antrenor la echipa lui Magic Johnson și Will Ferrel

Deși a avut pe masă o ofertă pentru a se alătura lui Juventus ca antrenor secund sau într-o funcție din administrație, Giorgio Chiellini a ales să rămână în SUA, unde începe să lucreze ca antrenor în staff-ul lui Steve Cherundolo de la LAFC.

Chiellini va fi "development coach" la LAFC

Fostul mare fundaș italian va avea titulatura de "development coach", urmând să lucreze individual pentru perfecționarea fundașilor trupei "Black and Gold". Deși a petrecut doar 18 luni la echipa din MLS, acesta a pus umărul la cucerirea MLS Cup (2002/ + finala în 2023) și Supporters' Shield (2022), a câștigat două titluri în Divizia Vestică (2022, 2023), mai ajungând în finala Concacaf Champions League (2023) și Campeones Cup (2023), fiind foarte apreicat de fanii și de conducerea clubului pentru aportul său sportiv și uman.

"Suntem recunoscători că Giorgio a jucat ultimele 18 luni ale carierei sale la LAFC. În această perioadă a demonstrat în multe feluri cât de important a fost pentru LAFC și suntem încântați să adăugăm staff-ului nostru o minte cu adevărat strălucitoare a fotbalului, un lider incredibil și o persoană extraordinară pentru sezonul viitor", a declarat John Thorrington, vicepreședintele și general managerul lui LAFC.

Multe vedete și miliardari, în acționariatul lui LAFC

Clubul din Los Angeles îi are ca acționati majoritari pe afaceriștii Brandon Beck, Larry Berg și Bennett Rosenthal, în timp pe lista celor minoritari se află vedete precum Will Ferrell (actor), Magic Johson (fost bachetbalist), Nomar Garciaparra (fost jucător baseball), Mia Hamm (fostă fotbalistă), Chad Hurley (antreprenor, fost CEO al YouTube), Joseph Tsai (miliardar taiwanez, patron la Brooklyn Nets și fost președinte al Alibaba), Tony Robins (scriitor), Allen și Mark Shapiro (producători tv și de filme) sau Rick Welts (fost conducător la Golden State Warriors și Phoenix Suns).

A fost campion european și este o legendă a lui Juventus

Giorgio Chiellini (39 de ani) este născut la Pisa (Toscana) și a evoluat pentru Livorno (2000-2002, 2002-2004), AS Roma (2002), Fiorentina (2004-2005), Juventus (2005-2022) și Los Angeles FC (2022-2023). Are 117 selecții și 8 goluri pentru naționala Italiei (2004-2022).

În palmaresul său se găsesc numeroase distincții, precum Campionatul European (2020 / + 1 finală în 2012), Euro U19 (2003), 9 titluri de campion în Serie A, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana și două finale de Champions League (2014-2015, 2016-2017), MLS Cup (2022), Supporters' Shield (2022), plus medalii la Jocurile Olimpice (bronz, 2004), Confederations Cup (bronz, 2013) și Nations League (bronz, 2020-2021) sau UEFA Team of the Year (2017). Împreună cu Leonardo Bonucci și Andrea Barzagli a făcut parte dintr-un trident defensiv apreciat de specialiști ca unul dintre cele mai bune apărări din istoria fotbalului.

Foto - Getty Images