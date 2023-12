După mai bine de 20 de ani petrecuţi pe terenurile din Italia şi din Europa şi o perioadă în Statele Unite, la Los Angeles FC, Giorgio Chiellini îşi agaţă definitiv ghetele în cui.

"Ai fost cea mai frumoasă şi mai intensă călătorie din viaţa mea. Tu ai fost totul pentru mine. Împreună cu tine am parcurs un drum unic şi de neuitat.

Dar acum este timpul să începem noi capitole, să înfruntăm noi provocări şi să scriem în continuare pagini importante şi interesante ale vieţii", a scris Chiellini pe X.

