”Atlantida Chinei”, orasul vechi de 2000 de ani, pastrat intact la 40 de metri sub apa

In China, exista un oraș antic, de 2000 de ani, comparat cu celebra insula a lui Platon, Atlantida, si ascuns adanc in apele unui lac.

Lacul Qiandao este localizat in provincia Chun'an, Zhejiang, si s-a format in urma construirii unei hidrocentrale. Valea a fost inundata intentionat acum mai bine de 60 de ani pentru a da nastere lacului, doar ca, in acest proces, orasul Shicheng s-a scufundat la poalele muntelui Wu Shi.

Conform express.co.uk, orasul a fost ridicat in timpul dinastiei Han, intre anii 25 si 200 i.Hr, iar canalul de YouTube detaliaza cum a primit numele de ”Atlantida Chinei”.

In minidocumentar, se precizeaza: ”Aceasta civilizata pierduta in ape a fost redescoperita. Este vorba de Lion City, Atlantida Chinei - o relicva a unei ere trecute, sacrificat de schimbarile timpului.

In 1959, o hidrocentrala a fost construita aici, aparand astfel lacul Qiandao, care a inundat mai bine de 1300 de sate și zeci de mii de acri de pământ, fortand 290.000 de oameni sa plece din zona. De asemenea, a scufundat o parte importanta a istoriei Chinei”.

In video, se explica felul in care orasul inecat a fost redescoperit in secolul 21.

„Shicheng era, pe vremuri, un important centru politic si economic din zona. Orasul, imens, avea cinci porti de intrare, spre deosebire de patru, asa cum sunt in mod traditional.

Este format dintr-un labirint de cladiri cu arcade, strazi generoase, barne de lemn si scari.

In mod surprinzator, in ciuda timpului si a faptului a stat sub apa zeci de ani, orasul este uimitor de bine conservat”.

Statui uimitoare reprezentand dragoni, pasari phoenix si lei au ramas intacte, precum si unele inscriptii datand de acum cateva secole.

”Această capsulă a timpului ofera sansa de a privi înapoi, in istorie Chinei. Majoritatea orasului este inca neexplorat, asa ca cine stie ce mai putem gasi”.

