Ce spune Pep Guardiola despre Balonul de Aur 2023

Ediția trecută, Karim Benzema a fost marele câștigător al Balonului de Aur. Iar în 2023, după cum spune jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Lionel Messi îl va adjudeca pe al optulea!

Pep Guardiola a vorbit despre decernarea Balonului de Aur și a subliniat că atât Lionel Messi, cât și Erling Haaland merită să câștige premiul, pentru sezoanele pe care le-au avut amândoi.

Antrenorul lui Manchester City a mai evidențiat că, în fapt, ar trebui să se ofere două Baloane de Aur ediția aceasta, pentru Erling Haaland și Lionel Messi

„Simt o mare afecțiune penru Messi și Haaland. Dacă Messi câștigă, va fi meritat, pentru că a câștigat Campionatul mondial. Dacă Haaland câștigă, va fi meritat, pentru că a avut un sezon grozav.

Ambii ar trebui să câștige premiul. Ambii îl merită!”, au fost cuvintele lui Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

