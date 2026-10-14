Inter a cedat și a doua partidă din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Belgienii au punctat primii, din penalty, prin Tresoldi, ca scorul pauzei să fie 1-1, Martinez marcând înainte de întrerupere.

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Club Brugge 3-4

Repriza a doua a continuat în nota spectaculoasă, iar același Tresoldi a marcat încă de două ori, plecând astfel cu mingea în Belgia. Deși Martinez a punctat pentru 2-3, oaspeții au mai înscris o dată, prin Vermant, ca golul lui Bonny să stabilească scorul final: 3-4.

La scurt timp după fluierul final, cei de la Tuttomercatoweb au oferit notele partidei. Cristi Chivu a rămas fără punct după primele două runde din „Faza Ligii”, astfel că experții din Italia nu au putut trece cu vederea parcursul sub așteptări.

Revenind la calificative, specialiștii din Peninsulă i-au acordat lui tehnicianului român 5. Jurnaliștii au expus că antrenorul a trimis în teren cea mai bună formulă de start. Aceștia au amintit și de gafa lui Martinez, punctând că în următoarele dueluri pe teren și-ar putea face apariția Provedel.

„Antrenor: Chivu 5 - Trimite în teren titularii de drept, dar decizia nu dă roade. Este zdrobit de colegul său, care a condus-o pe Brugge spre o victorie categorică pe San Siro. Două meciuri, zero puncte. Acum drumul în Liga Campionilor este în pericol, iar el va trebui să găsească o soluție. Oare este posibil ca Provedel să nu primească nicio șansă? Trebuie să se gândească la asta acum”, au notat jurnaliștii.