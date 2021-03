Messi vs Neymar pe Arena Nationala?! Propunerea fabuloasa facuta de FIFA! Brazilia - Argentina s-ar putea juca in Romania

FIFA a venit cu o propunere neasteptata pentru meciurile nationalelor sud-americane din preliminariile Mondialului!

FIFA vrea sa mute meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 in Europa si a inaintat propunerea catre CONMEBOL, anunta publicatia uruguayana Ovacion.

Motivul invocat este ca jucatorii care isi desfasoara activitatea in ligile europene sa nu fie restrictionati sa faca deplasarile la nationalele din America de Sud. Majoritatea cluburilor sud-americane nu sunt de acord cu propunerea forului.

Propunerea FIFA este sa mute meciurile in orase precum Bucuresti, Budapesta sau Atena, la fel cum a procedat si UEFA in cazul meciurilor din Champions League si Europa League.



Unul dintre super-duelurile care urmeaza sa se desfasoare in luna martie este Brazilia - Argentina, iar daca CONMEBOL accepta propunerea FIFA, Leo Messi ar putea reveni pe Arena Nationala, acolo unde a mai jucat de doua ori. O data intr-un amical cu nationala Romaniei si o data in amicalul Dinamo - Barcelona.

Programul meciurilor care ar urma sa se desfasoare in America de Sud pentru preliminariile Mondialului in luna martie:

25 martie

Venezuela - Ecuador

Chile - Paraguay

Bolivia- Peru

26 martie

Columbia - Brazilia

Argentina - Uruguay

30 martie

Brazilia - Argentina

Paraguay - Columbia

Ecuador - Chile

Uruguay - Bolivia

Peru - Venezuela.