BRAZILIA - PERU: I-a dedicat golul strabunicii sale, dar a UITAT cum o cheama! Moment fabulos dupa finala Copei America

Brazilia a cucerit Copa America dupa 3-1 cu Peru in marea finala.

Everton Soares, Gabriel Jesus si Richarlison au adus al noualea trofeu din istoria Braziliei in Copa America. Surpriza Peru n-a reusit sa doboare gazda, desi a egalat prin Guerrero in minutul 44 din penalty, iar brazilienii au jucat in 10 din minutul 70 in urma eliminarii lui Gabriel Jesus.

A fost un turneu emotionant pentru multe din tinerele vedete ale Braziliei, care spera acum sa dea lovitura la Cupa Mondiala din 2022, dupa ce au dezamagit la editia din Rusia. Peformanta vine mai ales ca Neymar s-a accidentat inaintea turneului si a privit turneul din tribune.



Richarlison a uitat numele strabunicii dupa finala!

Multi jucatori brazilieni au incheiat meciul in lacrimi de bucurie. Richarlison, marcator in finala, a dedicat victoria bunicii sale, insa a uitat cum o cheama.

Richarlison: Vreau sa dedic acest gol strabunicii mele

Reporter: Cum o cheama?

Richarlison: Am uitat! Nu mai tin minte! Nu mai stiu, sunt atat de emotionat. Chiar nu pot sa-mi mai aduc aminte, e momentul sa ne bucuram, dar o sa-ti spun cand imi amintesc.

Cateva minute mai tarziu, Richarlison a revenit in fata camerelo. "Dona Julita! Dona Julita e numele ei!", a spus atacantul lui Everton.