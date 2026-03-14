Cipriotul a demisionat după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-3, iar plecarea sa a fost una emoționantă, cu lacrimi în ochi la aeroport.

În perioada petrecută la FCSB, Charalambous a lucrat îndeaproape cu Mihai Pintilii, iar împreună au cucerit două titluri de campioni în România și au realizat un parcurs remarcabil în cupele europene.

Becali, contrazis! Ciprioții au făcut anunțul despre Elias Charalambous

Gigi Becali anunțase că antrenorul ar fi avut mai multe oferte după plecare, însă presa din Cipru contrazice aceste informații, menționând că, în prezent, Charalambous nu a fost contactat de nicio echipă.

"Din ziua în care s-a aflat că Elias Charalambous pleacă de la Steaua (n.r. FCSB), au existat multe speculații despre viitorul său ca antrenor.

Oricum, nu trebuie să fii profet ca să prevezi că va atrage atenția atât echipelor din țara noastră, cât și celor din străinătate, deoarece, prin prezența sa foarte bună în România, și-a făcut un nume la un club istoric.

Nu există nimic tangibil în acest moment, dar numele său va fi cu siguranță în joc", a scris presa din Cipru.

La întoarcerea în Cipru, Charalambous nu a stat departe de fotbal și a asistat la meciul U19 dintre Pafos și APOEL, în semifinalele Cupei Ciprului, pentru a-și urmări fiul, Panagiotis Charalambous, fundaș central la Pafos U19. Partida s-a încheiat 2-0 pentru gazde, iar returul este programat pe 8 aprilie.