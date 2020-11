"Putem sa ii batem!" Fotbalistii lui Petrescu, increzatori si dupa INFRANGEREA cu Roma! Cum vad sansele la calficare in primavara europeana

CFR Cluj a pierdut si returul cu AS Roma, scor general, 7-0!

Campioana Romaniei si-a redus sansele de calificare in primavara europeana dupa infrangerea cu AS Roma de pe teren propriu si victoria lui Young Boys cu TSKA Sofia. Pentru se putea califica, CFR Cluj e obligata sa invinga in meciurile cu Young Boys si TSKA, iar Roma ar trebui sa o bata pe Young Boys.

Cu toate astea, Alex Chipciu inca da sanse echipei sale la calificare, chiar daca au pierdut fara drept de apel in ambele partide cu AS Roma.

"Am jucat foarte multe meciuri in Europa League de-a lungul anilor, nu e rezultat favorabil, dar va fi decisiv meciul de joi cu TSKA Sofia, daca noi batem si Young Boys nu invinge Roma, avem in continuare sanse.

Mi-am spart buza, mi-a si miscat dintele putin, dar asta e fotbalul, imi place.

Ma feresc de clisee, cum am spus mai devreme, pastram sanse, e un meci cu TSKA Sofia, stim ca nu va fi usor, dar putem sa ii batem. Roma e o echipa puternica, cu jucatori foarte buni, ne-au batut fara probleme in ambele meciuri.

Daca a decis antrenorul sa fiu rezerva, ce sa fac? Eu ma antrenez, imi place fotbalul, era sa zic nebunii din astea ca imi dau viata. Iubesc fotbalul si imi place ce fac", a spus Chipciu la finalul partidei.

"Suntem calificati daca batem in ambele meciuri!"

Capitanul Camora a vorbit si el la finalul partidei, dezamagit de lipsa de concentrare a apararii la fazele din care s-au inscris ambele goluri ale Romei. Fundasul a vorbit si despre sansele CFR-ului sa se califice.

"Trebuia sa fim mai bine in aparare, cea mai buna ocazie de gol a fost a noastra in prima repriza, chiar daca ei au avut posesia.

Parerea mea, a fost un penalty inventat din ce am putut sa vad eu in teren. Mingea nu trebuia sa treaca de primul sau al doilea om, a trecut, a intrat si aia este.

Greu sa ne calificam, nu am vazut scorul la Young Boys. Trebuie sa ne ajute si Roma acum, noi daca batem in ambele meciuri suntem calificati", a spus Camora.