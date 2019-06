Vesti INCREDIBILE despre starea lui Michael Schumacher! "Va raspunde tuturor intrebarilor!" Anuntul asteptat de fanii Formulei 1!

Michael Schumacher a suferit un accident la ski.

Michael Schumacher este subiectul unui nou documentar care va fi lansat pe 5 decembrie. Familia fostului pilot a fost de acord cu ideea unui documentar, semnat de regizorii Michael Wech si Hanns-Bruno Kammertoens.

In el vor fi incluse interviuri si imagini nemaivazute pana acum cu legendarul pilot din Formula 1, anunta ziarul german Bild.

Ecclestone: "Va va raspunde tuturor intrebarilor"

Bernie Ecclestone, fostul conducator din Formula 1, a fost prezent la lansarea trailer-ului documentarului despre Michael Schumacher si a oferit o declaratie neasteptata despre starea fostului pilot.

"El nu e cu noi in momentul acesta, dar cand se va face bine va va raspunde tuturor intrebarilor", a spus Bernie, conform Marca.

In trailer-ul documentarului, actorul care il interpreteaza pe Schumacher isi revine din coma si este filmat in timp ce se plimba in scaunul cu rotile pe holurile spitalului.

La eveniment a fost prezenta si sotia lui Schumacher, Corinna, cea care a spus despre fostul pilot ca este un luptator: "Michael este un luptator. El nu va renunta niciodata!"

TRAILER DOCUMENTAR

Corinna, despre Michael Schumacher

"Vrem sa ne amintim si sa-i sarbatorim victoriile si recordurile! Puteti sa fiti siguri ca se afla in cele mai bune maini si facem tot ce este uman posibil ca sa-l ajutam. Va rugam sa intelegeti ca ii ascultam dorintele lui Michael si mentinem un asemenea subiect precum sanatatea, asa cum a fost tot timpul, privata", a declarat Corinna. Sabine Kehm, purtatoarea de cuvant a lui Schumacher, a dezvaluit si ea ca fostul pilot planuia sa dispara complet din viata publica dupa retragerea din Formula 1.