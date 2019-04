Planul SECRET al lui Schumacher a fost descoperit. Ce urma sa faca inainte de accident: "Isi dorea foarte mult"

Michael Schumacher e afectat de 5 ani de un grav accident de ski.

Michael Schumacher planuia sa devina manager in Formula 1 si sa-l conduca pe fiul sau Mick spre glorie. Tanarul Schumacher e pilot in Formula 1 si pilot de teste pentru Ferrari in Formula 1, iar toata lumea asteapta debutul sau oficial in Marele Circ.

Michael planuia sa-l ajute pe fiul sau sa-i calce pe urme dupa retragerea din 2012 de la Mercedes, acolo unde a fost inlocuit pana la urma de Lewis Hamilton, omul care se apropie de recordul lui Schumacher de titluri mondiale.



"Schumacher era nerabdator sa-si vada fiul in Formula 1"

"Michael era nerabdator sa-l vada pe fiul sau in Formula 1 si sa-i fie manager. Ar fi fost o poveste grozava. Ar fi fost cel mai fericit cu asta, dar accidentul a schimbat totul", a spus Willy Webber, fostul manager al lui Michael Schumacher, potrivit motorsport-total.com.

Schumacher, accident grav de ski

Michael Schumacher este tratat acasa, in Geneva, in urma accidentului de ski de la finalul anului 2013. Fostul pilot german s-a lovit la cap si a intrat in coma, iar familia ofera putine detalii despre starea lui. In luna ianuarie, la implinirea varstei de 50 de ani, sotia lui Schumacher, Corinna, a postat un comunicat rar in care a anuntat ca face tot ce poate pentru ca sotul ei sa-si revina. Schumacher a fost mutat la Mallorca in timpul sarbatorilor de iarna, e ultima informatie publicata despre fostul mare pilot din Formula 1.