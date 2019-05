Imagini nemaivazute cu Michael Schumacher! Filmul care spune TOT despre pilotul german e gata de lansare

Michael Schumacher este subiectul unui nou documentar ce va fi lansat la festivalul de film de la Cannes.

Familia lui Michael Schumacher a aprobat un nou documentar, semnat de regizorii Michael Wech si Hanns-Bruno Kammertoens. In el vor fi incluse interviuri si imagini nemaivazute pana acum cu legendarul pilot din Formula 1, anunta ziarul german Bild.

Documentarul se afla deja in post-productie si va fi gata la timp pentru prezentare la festivalul de la Cannes.

Filmul despre Schumacher va fi lansat pentru publicul larg in luna decembrie, iar in el vor fi interviuri cu tatal lui Schumacher, Rolf, sotia Corinna si copiii Gina si Mick.

Michael Schumacher este inca cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1, cu 7 titluri mondiale. Schumacher are un record de 91 de Grand Prix-uri castigate in cariera sa. El nu a mai fost vazut public de la accidentul de ski din decembrie 2013, cand a intrat in coma. Familia il trateaza cu discretie maxima in casa din Elvetia, dar sarbatorile de iarna au fost petrecute intr-o vila din Mallorca.

In ianuarie, cu ocazia aniversarii de 50 de ani a pilotului, Corinna a postat un mesaj rar in care i-a anuntat pe fani ca se lupta in continuare pentru recuperarea sotului ei.



Corinna, despre Michael Schumacher: A dorit discretie totala!

"Vrem sa ne amintim si sa-i sarbatorim victoriile si recordurile! Puteti sa fiti siguri ca se afla in cele mai bune maini si facem tot ce este uman posibil ca sa-l ajutam. Va rugam sa intelegeti ca ii ascultam dorintele lui Michael si mentinem un asemenea subiect precum sanatatea, asa cum a fost tot timpul, privata", a scris atunci Corinna pe site-ul oficial. Sabine Kehm, purtatoarea de cuvant a lui Schumacher, a dezvaluit si ea ca fostul pilot planuia sa dispara complet din viata publica dupa retragerea din Formula 1.

Fiul sau, Mick, este pilot de teste pentru Ferrari si are sanse mari sa debuteze in Marele Circ in urmatoarea perioada. Schumacher ar fi vrut sa-i fie manager fiului sau.

Fanii lui Schumacher spera acum ca documentarul sa adua noi informatii despre starea de sanatate a lui Michael, la mai mult de 5 ani de la teribilul accident de ski.