Decizia luata de familie in privinta lui Michael Schumacher: "Motive de speranta!" Anunt de ULTIMA ORA! 

Michael Schumacher va fi mutat din Elvetia in speranta unei recuperari miraculoase.

Familia lui Michael Schumacher a decis sa-l mute definitiv pe fostul mare pilot in vila cumparata anul trecut in Mallorca de la Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid.

Schumacher se recupereaza in continuare in urma accidentului de ski de la finalul anului 2013 care l-a aruncat in coma. El a fost tratat pana acum de o echipa de medici in vila sa din Elvetia, iar in luna decembrie a fost mutat la Mallorca pentru a petrece sarbatorile de iarna si ziua sa de nastere cu elicopterul. Michael Schumacher a implinit 50 de ani in insorita insula spaniola, iar acum Corinna a decis sa-l mute deifinitiv.

Acolo exista si o clinica specializata in recuperare, unde sunt folosite metode de ultima generatie pentru pacienti aflati in situatia lui Schumacher.

In plus, clima blanda poate contribui si ea la starea de bine a fostului mare pilot. "Unori, o schimbare de clima poate produce minuni in procesul de vindecare a unei persoane. Soarele reduce colesterolul, scade presiunea sangelui, intareste oasele si sistemul imunitar. Dar, mai presus de toate, soarele te face fericit: produce serotonina in corp", scrie revista germana InTouch.

Schumacher se va muta cu toata aparatura medicala de la casa lui din Elvetia si ar urma sa primeasca asistenta de la clunica Port d'Andratx, unde sunt folosite noi metode de recuperare.

"Sunt noi motive de speranta. Si primarul din Andratx, Katia Rounarch, va fi fericita pentru mutarea lui Schumacher", scrie sursa citata.

Michael Schumacher, de 5 ani la recuperare!

Familia lui Schumacher a facut tot posibilul pentru a tine situatia fostului pilot ascunsa de ochii publici. Ultimul mesaj al sotiei germanului a fost postat in luna ianuarie pe site-ul oficial. Corinna i-a asigurat pe fanii lui Schumacher ca face tot posibilul pentru recuperarea sotului ei.

"Suntem foarte fericiti sa sarbatorim impreuna cu voi ziua de nastere a lui Michael si va multumim din suflet ca putem face asta cu totii. Ca un cadou din partea lui, voi si noi, fundatia "Keep Fighting" a creat un muzeu virtual. Aplicatia oficiala Michael Schumacher va fi lansata si astfel vom putea sa revedem toate succesele lui Michael.

Michael poate fi mandru de ceea ce a realizat si asa suntem si noi. Vrem sa ne amintim si sa celebram victoriile sale, recordurile si modul in care sarbatorea.

Puteti fi siguri ca are parte de cea mai buna ingrijire si facem tot ce e omeneste posibil pentru a-l ajuta. Va rugam sa intelegeti ca urmam dorintele lui Michael si pastram privat acest subiect sensibil: sanatatea. In acelasi timp vrem sa va multumim mult pentru prietenia aratata si sa va dorim un an nou fericit si sanatos", se arata in comunicatul emis de sotia lui Michael Schumacher.