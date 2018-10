Mick Schumacher, disputat deja de Ferrari si Mercedes! Ce COTA are sa devina campion mondial pana in 2021!

Fiul lui Michael Schumacher a devenit campion european in Formula 3!

Mick Schumacher e pe cale sa-i calce pe urme tatalui sau, legenda Formulei 1, de 7 ori campion mondial!

Mick a devenit campion european in Formula 3 cu echipa Prema, performanta ce i-a adus si licenta de participare in Formula 1. Dar tanarul pilot mai are cativa pasi pana la Marele Circ. Sunt sanse mari ca in 2019 sa participe in Formula 2 tot pentru Prema, iar 2020 ar urma sa fie cel in care sa debuteze in Formula 1.

Italienii au fixat deja cota 66 pentru ca Mick sa ajunga la Ferrari pana in 2020, in timp ce un titlu mondial pana in 2021 are cota 121!

Mick i-a atras deja atentia sefului de la Mercedes, ultima echipa din cariera tatalui sau.

"A fost multa presiune pe umerii sai din cauza numelui pe care il poarta. Nu e usor sa faci fata la asa ceva, mai ales daca nu a fost un inceput bun de sezon. Performanta sa din a doua jumatate de sezon a fost cu atat mai impresionanta. A aratat ca are ce ii trebuie ca sa devina unul dintre marii piloti ai ai acestui sport", a spus seful Mercedes F1, Toto Wolff.

Gerhard Berger, fostul campion mondial cu Ferrari, crede ca Mick are sanse mari sa-i calce pe urme tatalui sau.

"Mick are genele de pilot ale lui Michael. Daca va continua asa, cu siguranta isi va gasi drumul catre Formula 1", a spus Berger.

Fiul lui Schumacher este disputat intre Mercedes si Ferrari. Prima echipa ii livreaza deja motorul de la Prema, in timp ce seful Ferrari i-a facut deja declaratii de dragoste. "O sa vedem in scurt timp. Cum poti sa spui nu unui asemenea nume la Maranello?", a spus seful Ferrari, Maurzio Arrivabene